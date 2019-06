Russia-Arabia Saudita: domani a Mosca sesta riunione commissione intergovernativa

- Si terrà domani a Mosca la sesta riunione della commissione intergovernativa russo-saudita sulla cooperazione economica, commerciale e tecnico-scientifica. È quanto si legge in un comunicato stampa del ministero dell’Energia della Federazione Russa, secondo cui l’incontro sarà presieduto dai ministri dell’Energia dei due paesi, Aleksander Novak e Khalid al Falih. Stando alle informazioni diffuse dall’agenzia di stampa “Sputnik”, la riunione sarà incentrata sulla discussione di una serie di questioni di rilievo nel quadro della cooperazione bilaterale in ambito economico e commerciale, e sul consolidamento dei legami tra i due paesi sul piano finanziario, energetico, industriale e agricolo. In un'intervista rilasciata lo scorso 3 giugno al quotidiano "Arab News", Al Falih ha dichiarato che la collaborazione tra Riad e Mosca per stabilizzare i mercati petroliferi globali è “senza dubbio una pietra miliare di questa importante relazione” tra i due paesi, ma i rapporti “vanno oltre il petrolio e il gruppo Opec+”. (segue) (Rum)