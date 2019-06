Moldova: presidente ad interim Filip scioglie parlamento e indice nuove elezioni il 7 settembre (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venerdì scorso circa 3 mila i sostenitori del Partito democratico (Pd) della Moldova si sono riuniti nel centro della capitale, Chisinau, per protestare contro l’intesa stipulata dalla formazione con il blocco politico Acum. Lo riferisce la stampa locale, aggiungendo che la manifestazione è stata organizzata come segno di protesta contro l’ipotesi di elezioni parlamentari anticipate e dei leader del blocco politico, Maia Sandu e Andrei Nastase. Stando alle informazioni diffuse, le autorità nazionali hanno dispiegato centinaia di poliziotti per garantire la sicurezza e l’ordine nei pressi delle principali istituzioni statali e del quartier generale del blocco Acum. In precedenza, i rappresentanti del blocco Acum avevano incontrato alcuni esponenti del Partito socialista, con cui si sembravano aver raggiunto un accordo per la formazione di una maggioranza parlamentare, tuttavia l’accordo era sfumato in un primo momento dopo che gli esponenti del Partito socialista non si erano presentati al tavolo dei negoziati, incontrando invece alcuni rappresentanti del Partito democratico. Alle elezioni parlamentari del 24 febbraio nessuno dei partiti ha ottenuto oltre il 50 per cento dei voti per ottenere la maggioranza in parlamento, il che ha portato alla necessità di creare una coalizione di governo. Nel nuovo parlamento, eletto per la prima volta sulla base di un sistema di voto misto, sono entrati 35 deputati socialisti, 30 del Partito democratico, 26 del Blocco elettorale Acum, 7 dal partito Sor e tre parlamentari indipendenti. (Moc)