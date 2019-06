Roma: Raggi, fermate bus rinnovate su via Tor Pagnotta. Sette nuove pedane con percorsi per ipovedenti e scivoli per disabili

- "Fermate bus completamente rinnovate su via di Tor Pagnotta, accessibili e sicure: sette nuove pedane disponibili per i cittadini che prendono ogni giorno l’autobus in questa importante strada nella zona sud della nostra città". Lo scrive su Facebook il sindaco di Roma Virginia Raggi. "Grazie ai lavori completati negli ultimi giorni, - prosegue Raggi - sarà più facile e agevole salire e scendere dai mezzi pubblici. Tutte le pedane, inoltre, sono dotate di percorsi per ipovedenti e scivoli per persone con disabilità. Il completo restyling delle fermate bus fa parte degli interventi messi in campo per rendere più sicuro e confortevole il trasporto pubblico. L’obiettivo è migliorare gradualmente gli standard di sicurezza e accessibilità a vantaggio di romani e turisti". (Rer)