Russia: tribunale dispone arresti domiciliari per giornalista Ivan Golunov

- Il giudice del tribunale distrettuale di Nikulinskj, a Mosca, ha disposto gli arresti domiciliari fino al 7 agosto al giornalista investigativo Ivan Golunov, arrestato ieri con l'accusa di tentata vendita di droga. “Il tribunale decide di soddisfare la mozione degli inquirenti e di imporre gli arresti domiciliari per l'imputato Golunov”, si legge nella sentenza, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa “Tass”. La corte ha inoltre imposto delle ulteriori restrizioni alla libertà per Golunov, impedendogli di usare Internet, di parlare al telefono con chiunque (salvo che con suoi avvocati e gli investigatori), di lasciare la sua abitazione e di cambiare la residenza. Più di 300 persone si sono riunite davanti all'edificio del tribunale per manifestare sostegno al giornalista. Golunov, 36enne corrispondente investigativo del quotidiano online “Meduza” con sede a Riga, è stato arrestato a Mosca venerdì scorso. Secondo la polizia, stava trasportando diversi pacchi contenenti quattro grammi di mefedrone, un farmaco stimolante sintetico. Inoltre, tre pacchetti ella stessa sostanza, un pacco contenente una sostanza polverosa e diverse scaglie sono state rinvenute nella sua abitazione. Il giornalista ha condotto in passato delicate inchieste, smascherando casi di corruzione di alto profilo nel mondo degli affari e dell’élite politica russa. (Rum)