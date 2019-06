Iran-Usa: Zarif, uso “improprio” del Tesoro si ritorcerà contro Washington (2)

- Il 7 giugno il dipartimento del Tesoro Usa ha accusato la Persian Gulf Petrochemical Industries Company, di presunto sostegno ai Pasdaran, i Guardiani della rivoluzione islamica, inseriti da Washington nella lista dei gruppi terroristici. In particolare, la compagnia petrolchimica è accusata di aver “fornito sostegno finanziaria per la costruzione di una struttura ingengeristica dei Guardiani rivoluzionari". Le sanzioni hanno colpito anche 39 sussidiarie del gruppo. Persian Gulf Petrochemical Industries Company, detiene il 40 per cento della produzione del settore ed è responsabile per il 50 per cento delle esportazioni petrolchimiche iraniane. "Colpendo questa rete, intendiamo privare di fondi gli elementi chiave del settore petrolchimico iraniano che supportano i Guardiani della rivoluzione", ha affermato Steven Mnuchin, segretario al Tesoro Usa. (segue) (Res)