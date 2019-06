Iran-Usa: Zarif, uso “improprio” del Tesoro si ritorcerà contro Washington (4)

- Lo scorso 6 giugno, Francia e Stati Uniti hanno detto di condividere l'obiettivo comune di impedire all'Iran di ottenere armi nucleari, auspicando l’apertura di nuovi negoziati internazionali per raggiungere questo scopo. L'Iran, tuttavia, ha respinto oggi la proposta francese di avviare nuovi colloqui internazionali sul suo programma nucleare e sul suo programma missilistico, ribadendo l’intenzione di discutere solo nell’ambito del Piano d’azione globale congiunto (Jpcoa). A dirlo è stato Abbas Moussavi, portavoce del ministero degli Esteri iraniano. “Nelle circostanze attuali, la discussione di questioni che non riguardano l'accordo (...) porterà una maggiore sfiducia tra i firmatari che rimangono nell'accordo”, ha detto Moussavi in una dichiarazione trasmessa dell’emittente televisiva dello Stato. “Gli europei finora non hanno rispettato i propri impegni e non hanno protetto gli interessi dell'Iran dopo il ritiro degli americani”, ha aggiunto il portavoce. (Res)