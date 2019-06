Torino: a Palazzo Birago l'Erbaluce day

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Confagricoltura Torino, con la collaborazione del Camera di commercio di Torino e il Consorzio di tutela dei vini Caluso, Carema e Canavese organizza per venerdì 14 giugno la nona edizione dell’”Erbaluce Day” dedicato all’Erbaluce, vino di eccellenza e dalle potenzialità straordinarie della viticoltura canavesana. L’appuntamento per quest’anno è a Palazzo Birago in Via Carlo Alberto 16, sede della Camera di commercio di Torino, con la quale si è consolidata da anni una grande collaborazione. Dopo la presentazione ai giornalisti e ai professionisti del settore dell’annata 2018, con i dati di produzione e commercializzazione delle denominazioni dei vini torinesi, dalle 18.30, nel cortile del palazzo barocco concepito da Filippo Juvarra, il pubblico potrà degustare i calici delle tre tipologie di Erbaluce – fermo, spumante, passito – in abbinamento ai prodotti tipici del territorio canavesano.“Grazie soprattutto al lavoro delle aziende nostre associate ogni anno con questo evento riusciamo a far conoscere e apprezzare una delle eccellenze più preziose della vitivinicoltura”, afferma il presidente di Confagricoltura Torino Tommaso Visca. “I prodotti in degustazione durante l’evento del 14 giugno sono ottenuti dalle aziende più affermate sul mercato nazionale ed esportati anche all’estero, soprattutto negli Stati Uniti. Aver oltrepassato i confini dell’Europa ci rende orgogliosi e soddisfatti per l’opera di promozione che sviluppiamo anche attraverso questo evento”, aggiunge Visca. (segue) (Rpi)