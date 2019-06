Turchia: ucciso esponente di spicco del Pkk nella provincia di Diyarbakir

- Un esponente di primo piano del Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk), Zinar Akro, è stato ucciso nella provincia di Diyarbakir, nel sud-est della Turchia. Lo ha res noto il ministero dell'Interno di Ankara in un comunicato, secondo cui il combattente è stato identificato come Yusuf Kayran ed è uno dei cinque terroristi “neutralizzati” in un’operazione condotta all’inizio di questa settimana dall’esercito turco. Akro figurava nella “lista grigia” dei ricercati del ministero dell'Interno e su di lui pendeva una taglia di 300 mila lire turche (51 mila dollari). Nella sua campagna contro le autorità di Ankara iniziata oltre trent'anni fa, il Pkk – classificato come organizzazione terroristica dalla Turchia, dagli Stati Uniti e dall'Unione europea – si è reso responsabile della morte di quasi 40 mila persone.(Tua)