Pd: Renzi, su critiche a governo parlo a nome personale, per partito parla Nicola

- Sull'operato del governo, Matteo Renzi, senatore del Partito democratico, ha precisato che "per il Pd parla il segretario come è giusto che sia. Io lo sostengo - ha aggiunto - io parlo a nome di Matteo Renzi il che mi permette di tornare di dire le cose come stanno". L'ex segretario dem lo ha detto partecipando a Bologna alla "Repubblica delle Idee". (Rin)