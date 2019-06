Libia: ambasciatore Buccino ribadisce sostegno a sforzi inviato Onu Salamé

- L’ambasciatore d’Italia a Tripoli, Giuseppe Buccino Grimaldi, ha rinnovato il sostegno italiano agli sforzi del rappresentante del segretario generale delle Nazioni Unite per la Libia, Ghassan Salamé, volti a superare la crisi umanitaria e nell’ambito della sicurezza nel paese nordafricano. Lo riferisce la rappresentanza diplomatica italiana in Libia su Twitter dopo il “produttivo incontro” tra l’ambasciatore e il diplomatico libanese avvenuto l’8 giugno. Buccino e Salamé hanno discusso degli ultimi sviluppi in Libia e delle dinamiche interne del paese, fa sapere la missione delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil). “Entrambi hanno sottolineato la necessità di ritornare al processo politico”, si legge sul profilo Twitter di Unsmil. (Lit)