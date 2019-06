Governo: Renzi (Pd), d'accordo con Zingaretti, elezioni se cade, ma alleanza con M5s non in mio nome

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il senatore del Partito democratico, Matteo Renzi, è "giusta la linea di Zingaretti, se questi cadono si va a elezioni" ha detto in merito al governo. "Ma non bisogna fare quello che volevano fare nei mesi successivi alle elezioni, come diceva un giovane Pd che per una poltrona di presidente della Camera o di sottosegretario avrebbe fatto di tutto". Intervenendo a Bologna all'evento la "Repubblica delle Idee", l'ex segretario dem ha quindi ribadito che se il M5s "è la nuova sinistra, l'accordo fatevelo da voi, non in mio nome, senza di me". (Rin)