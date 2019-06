Nicaragua: parlamento approva legge amnistia criticata da Onu e opposizioni (2)

- In una nota emessa poco prima che il parlamento desse il via libera alla legge, Bachelet ricordava che tanto l'agenzia da lei diretta quanto gli altri meccanismi regionali hanno dimostrato gravi violazioni contro le garanzie fondamentali. "In particolare l'uso sproporzionato della forza da parte della polizia che, in alcuni casi, ha portato ad esecuzioni extra giudiziali, sparizioni forzate, casi di tortura e violenza sessuale, arresti arbitrari o illegali, a volte eseguiti da elementi armati simpatizzanti del governo con il benestare delle autorità". L'Alto commissario ha ricordato che il "governo ha il dovere di garantire la resa dei conti e la giustizia per le vittime", sottolineando che per i fatti di violenza non è stato aperto nessun processo a contro componenti delle forze dell'ordine, ma solo un fascicolo a carico di un elemento armato filo-governativo. (segue) (Mec)