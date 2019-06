Torino: "Edipo il corpo tragico" al Palazzo degli istituti anatomici

- In occasione della 24a Edizione del FESTIVAL DELLE COLLINE TORINESI, il Polo Museale del Palazzo degli Istituti Anatomici di Torino ospiterà lo spettacolo teatrale EDIPO il Corpo tragico. Un luogo insolito e affascinante per una performance particolare, una sorta di esame post-mortem con racconto a ritroso, in cui un vecchio Edipo si toglie ogni maschera, ripensa alle sue disgrazie e si interroga di nuovo sui tanti enigmi del suo mito. Martedì e mercoledì 11 e 12 giugno, Aula Magna Palazzo degli Istituti Anatomici - ore 20, Corso Massimo d'Azeglio 52. (Rpi)