Ue: Renzi (Pd), da Mogherini bilancio negativo, D'Alema? Non lo voleva nessuno

- In Europa "abbiamo ottenuto la flessibilità in cambio del voto per Juncker". Lo ha detto il senatore del Partito democratico, Matteo Renzi, intervenendo a Bologna all'evento la "Repubblica delle Idee" per poi ammettere: "Abbiamo fatto delle battaglie, alcune riuscite altre meno. Con la nomina della Mogherini abbiamo ottenuto un grande risultato politico, ma non siamo stati all'altezza di quella sfida e il bilancio cinque anni è negativo". Renzi ha poi aggiunto: "Mi assumo la responsabilità per la scelta di una persona che non è stata all'altezza della sfida. Era giusto fare la battaglia per avere una donna". Quanto poi all'ipotesi di aver posto un veto alla nomina di Massimo D'Alema, ha precisato: "Eravamo pronti a discutere anche di D'Alema, ma non lo voleva nessuno". (Rin)