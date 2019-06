Sudan: opposizione annuncia campagna di “disobbedienza civile” contro Consiglio militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Associazione dei professionisti sudanesi (Spa), promotrice delle proteste che nell’aprile scorso hanno portato alla destituzione del presidente Omar al Bashir, ha annunciato una campagna di "disobbedienza civile" a livello nazionale finché il Consiglio militare di transizione (Tmc) non trasferirà il potere a un governo a guida civile. “Il movimento per la disobbedienza civile comincerà domenica e finirà solo quando la formazione di un governo civile non sarà annunciata dalla televisione di stato”, si legge in una dichiarazione. L'appello giunge dopo che il primo ministro etiope Abiy Ahmed ha concluso la sua missione a Khartum per incontrare i rappresentanti del Tmc e delle Forze per la libertà e il cambiamento (Ffc, il cartello che racchiude le sigle dell’opposizione) nel tentativo di mediare nella crisi. Nel frattempo, due esponenti di spicco dei gruppi ribelli e dell'opposizione sono stati arrestati ieri dopo aver incontrato il premier etiope: si tratta di Ismail Jallab, segretario generale del Movimento di liberazione del popolo sudanese-Nord (Splm-N), e del portavoce del gruppo, Mubarak Ardol. (segue) (Res)