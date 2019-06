Sudan: opposizione annuncia campagna di “disobbedienza civile” contro Consiglio militare (2)

- Intanto il Tmc ha accolto con favore la mediazione etiope, ribadendo la propria disponibilità a negoziare una soluzione soddisfacente. “Il consiglio militare, che apprezza questa iniziativa, sottolinea la sua piena disponibilità a negoziare per raggiungere un compromesso soddisfacente che porti al consenso nazionale (...), a una trasformazione democratica (...) e alla pacifica alternanza di potere nel paese”, si legge in un comunicato diffuso al termine della missione di Ahmed a Khartum, autorizzata nel corso di una riunione d’emergenza tenuta giovedì scorso dalla Commissione per la pace e la sicurezza dell’Unione africana in quanto il premier etiope è anche presidente di turno dell’Autorità intergovernativa per lo sviluppo (Igad). Durante la riunione è stato deciso inoltre di sospendere la partecipazione del Sudan a tutte le attività dell'Ua “con effetto immediato” e “fino all'effettiva istituzione di un'autorità di transizione guidata da civili, che rappresenta l'unico modo per consentire al Sudan di uscire dall'attuale crisi”. (segue) (Res)