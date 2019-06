Sudan: opposizione annuncia campagna di “disobbedienza civile” contro Consiglio militare (3)

- Secondo quanto si legge nel comunicato finale diffuso al termine della riunione di Addis Abeba, l’organismo regionale ha inoltre deciso che “qualora il Tmc non riuscisse a cedere il potere ad un'autorità transitoria a guida civile, il Consiglio dovrà, senza ulteriori ritardi, imporre automaticamente misure punitive nei confronti di individui ed entità che ostacolino l'insediamento di un’autorità transitoria civile”. Il Consiglio ha quindi incaricato l’Igad, in coordinamento con la leadership dell'Unione africana, di mediare i colloqui tra il Tmc e le Ffc per ottenere il trasferimento di potere a un'autorità di transizione guidata da civili. La dichiarazione sottolinea infine la necessità che l'Igad “mobiliti e convochi tutte le parti sudanesi interessate al dialogo, al fine di stabilire rapidamente un'autorità di transizione a guida civile in Sudan”. Ieri l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani (Ohchr) ha chiesto il dispiegamento urgente di una missione di monitoraggio internazionale in Sudan per valutare le presunte violazioni dei diritti umani nella repressione militare dei manifestanti pro-democrazia. “Continuiamo ad essere seriamente preoccupati per la situazione in Sudan e abbiamo proposto il rapido dispiegamento di una squadra delle Nazioni Unite per il monitoraggio dei diritti umani ed esaminare le accuse di violazioni commesse dal 3 giugno 2019”, si legge in un comunicato dell’agenzia Onu. (segue) (Res)