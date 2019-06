Sudan: opposizione annuncia campagna di “disobbedienza civile” contro Consiglio militare (4)

- Gli esperti si aspettano che le autorità sudanesi collaborino con le Nazioni Unite per accogliere tale missione e hanno inviato il governo a garantire un'indagine indipendente sull'uso eccessivo della forza contro i manifestanti. "La responsabilità è fondamentale per evitare ulteriori spargimenti di sangue. Sottolineiamo la necessità di una rapida transizione verso un'amministrazione civile", conclude l’Ohchr. Le violenze nel paese sono riesplose la mattina lunedì 4 giugno, quando le forze di sicurezza hanno fatto irruzione nel sit-in dell'opposizione in atto da ormai due mesi nei pressi del quartier generale delle forze armate a Khartum, nel tentativo di disperderlo. L'ennesima prova di forza dell'esercito sudanese è giunta dopo che i colloqui fra il Tmc e le Ffc si sono interrotti, provocando il deragliamento del difficile processo di transizione del potere avviato dopo la deposizione del presidente Omar al Bashir e la salita al potere dei militari del Tmc. (Res)