Cultura: ambasciata italiana a Erevan inaugura oggi mostra sui manoscritti miniati armeni (2)

- Fra i 14 manoscritti armeni che la Laurenziana conserva, ne sono stati scelti tre: un Rituale di ordinazione (manoscritto Ashb. 1089), realizzato nel regno armeno di Cilicia, e datato 1232; un Breviario domenicano (manoscritto San Marco 790) contenente anche i Cantici del Salterio, datato 1369 e miniato a Buda. Questi due manoscritti, nel XV secolo, erano presenti nella Biblioteca del Convento di San Marco a Firenze, per uso probabilmente dei pellegrini armeni in viaggio verso Roma. Il terzo manoscritto è il Rituale di ordinazione, realizzato a Pisa, e datato 1232 che è il testimone più completo e accurato della versione armena del messale romano. Nella presentazione multimediale interattiva, realizzata del Cnr/Isti, sono presenti anche altri due manoscritti realizzati a Firenze in occasione del Concilio del 1439. Si tratta del “Decreto originale dell’unione della chiesa armena con la chiesa romana” del 22 novembre 1439 e di un Credo tradotto in sette lingue, tra cui l’armeno, redatto sempre in occasione del Concilio di Firenze nel 1439. (Res)