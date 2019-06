Hong Kong: migliaia in piazza contro legge sull'estradizione

- Migliaia di persone si sono radunate ad Hong Kong per protestare contro la proposta di legge che consentirebbe di far giudicare in Cina i presunti responsabili di reati. Secondo gli organizzatori, scrive il quotidiano "South China Morning Post", la manifestazione potrebbe arrivare ad ospitare fino a 500 mila persone, con la partecipazione - tra gli altri - di diverse organizzazioni non governative, e studentesche. Oltre duemila gli agenti delle forze di sicurezza schierati a controllo del corteo, riferisce l'emittente "Rthk". La legge permetterebbe di decidere caso per caso quali fascicoli affidare alla giustizia di paesi con cui Hong Kong non ha al momento trattati di estradizione in vigore, tra cui Cina, Macao e Taiwan. Le autorità locali rivendicano l'importanza di una legge che priverebbe i criminali di una scappatoia legale, assicurando al tempo stesso che l'eventuale decisione - comunque non comminabile per reati politici o che prevedono la pena di morte in Cina - può essere ricorsa in appello. Le opposizioni temono invece che il provvedimento possa gettare le basi per una stretta sui diritti politici e civili della popolazione. (Cip)