Moldova: Corte costituzionale trasferisce poteri presidenziali a premier uscente Filip, per Dodon è “mossa disperata” (2)

- Nel frattempo, questa mattina i sostenitori del Partito democratico si sono accampati davanti agli edifici ministeriali dopo che il vicepresidente Andrian Candu ha mobilitato la popolazione a protestare per chiedere al presidente di dimettersi. La situazione è precipitata dopo che ieri il parlamento moldavo ha approvato all’unanimità la nomina di Maia Sandu, leader del partito filo-europeo Acum, all’incarico di primo ministro. La nomina è stata decisa dal presidente Dodon dopo l’accordo raggiunto fra il Partito socialista e Acum, sbloccando così lo stallo iniziato scaturito dalle elezioni parlamentari del 24 febbraio, dove nessun partito ha ottenuto la maggioranza assoluta. Sempre ieri l'ex primo ministro moldavo e leader del Partito socialista, Zinaida Greceanii, è stata eletta presidente del parlamento. Greceanii, unica candidata a ricoprire l’incarico, è stata eletta con 58 voti favorevoli. Lo sblocco dell’impasse è avvenuto dopo che giovedì scorso il presidente Dodon aveva minacciato di sciogliere il parlamento all'inizio della prossima settimana se entro domenica non fosse stato raggiunto un accordo per la formazione di un nuovo governo e di una nuova maggioranza parlamentare. (segue) (Moc)