Amministrative: oggi ballottaggi in 136 Comuni, 15 le sfide per capoluoghi provincia (2)

- Come si vota. Si va al ballottaggio quando nessun candidato ha ottenuto la maggioranza richiesta per essere eletto al primo turno. Nei comuni con più di 15 mila abitanti, si va allo 'scontro diretto' quando nessun candidato sindaco ha raggiunto la maggioranza assoluta al primo turno (50 pe cento più uno dei voti). Nei comuni con meno di 15 mila abitanti, invece, si ricorre al ballottaggio solo se due candidati hanno ottenuto lo stesso numero di voti. In entrambi i casi, non serve arrivare al 50 per cento più uno dei voti validi: vince chi ottiene più voti. Per votare bisogna mettere una X sul nome del candidato scelto. Si può votare anche per la lista, ma in questo caso la preferenza va esclusivamente al candidato collegato. (Rin)