Giappone: G20, ministri Finanze concordano adozione “tassa digitale” entro il 2020

- I ministri delle Finanze del G20, riuniti per due giorni a Fukuoka, in Giappone, hanno concordato oggi di adottare regole comuni per colmare le scappatoie utilizzate dai colossi tecnologici multinazionali per eludere i regimi fiscali degli Stati dove operano. La versione finale del comunicato congiunto, che verrà pubblicato al termine della ministeriale di due giorni, nella serata di oggi, impegna i paesi del G20 a “rinnovare gli sforzi per giungere a una soluzione basata sul consenso, con un rapporto finale entro il 2020”. Il comunicato esprime anche soddisfazione per “i recenti progressi nel far fronte alla sfide fiscali che originano dalla digitalizzazione”, e approva “l’ambizioso programma consistente in un approccio a due pilastri”. (segue) (Git)