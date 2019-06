Giappone: G20, ministri Finanze concordano adozione “tassa digitale” entro il 2020 (2)

- Le discussioni del G20 si concentrano su due misure fondamentali; anzitutto, la tassazione di un’azienda nel paese in cui vende i propri beni e servizi, anche laddove manchi di una presenza fisica in loco; la seconda è la definizione di una aliquota fiscale minima globale, misura tesa a sua volta a ostacolare le pratiche di elusione fiscale. Facebook, Google e Amazon, assieme ad altri colossi tecnologici globali, sono oggetto di critiche crescenti per le pratiche di elusione fiscale adottate dichiarando i loro utili globali in paesi dai livelli di tassazione particolarmente favorevoli, a prescindere dal paese dove vengono commercializzati e servizi e dove si trovano gli utenti finali. Le nuove regole dovrebbero tradursi in un maggiore onere fiscale per le grandi multinazionali tecnologiche, e in maggiori difficoltà per paesi come l’Irlanda, che attraggono investimenti esteri diretti con la promessa di livelli di tassazione ultra-agevolati. (segue) (Git)