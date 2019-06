Moldova: crisi politica, Ue chiede “calma e moderazione”

- L’Unione europea ha chiesto “calma e moderazione” alle parti politiche in Moldova dopo che la Corte costituzionale ha deciso di trasferire temporaneamente i poteri presidenziali al primo ministro uscente Pavel Filip in modo da poter sciogliere il parlamento e indire elezioni anticipate. “Il parlamento della Repubblica di Moldova si è riunito (ieri) per decidere la formazione di una coalizione di governo”, si legge in un comunicato del Servizio europeo per l’azione esterna (Seae). “A seguito delle decisioni prese dal parlamento e alla luce degli sviluppi che ne derivano, l'Unione europea chiede calma e moderazione. I rappresentanti democraticamente eletti devono trovare la via da seguire attraverso il dialogo. L'Unione europea si aspetta che la Repubblica di Moldova, paese associato all'Ue, rispetti lo stato di diritto e garantisca la democrazia, in linea con i principi fondamentali del nostro ambizioso accordo di associazione. L'Unione europea – prosegue la dichiarazione – ribadisce il proprio impegno a cooperare con la Repubblica moldova in merito a un solido processo di riforma per il paese, in particolare per quanto riguarda la lotta alla corruzione e agli interessi costituiti, garantendo l'indipendenza del sistema giudiziario e depoliticizzando le istituzioni statali. Il partenariato dell'Unione europea con la Repubblica di Moldova è incentrato sulla realizzazione di benefici tangibili per i cittadini moldavi. In questo spirito, l'Unione europea è pronta a sostenere ulteriormente le riforme che sono al centro del nostro accordo di associazione”, conclude la nota. (segue) (Beb)