Spagna-Venezuela: Madrid riconosce validità passaporti scaduti come da decreto di Guaidò

- L'ambasciata spagnola a Caracas ha riferito che per le operazioni consolari riconoscerà la validità dei passaporti scaduti il 15 marzo, così come disposto da un decreto firmato dall'autoproclamato presidente ad interim Juan Guaidò. "Si informa la comunità venezuelana che lo Stato spagnolo accetta il passaporto venezuelano, scaduto dal 15 marzo, per il disbrigo di autorizzazioni e permessi previsti nella normativa per gli stranieri", riferisce l'ambasciata pubblicando il decreto sul proprio profilo Twitter. Il 7 giugno, Guaidò aveva firmato un decreto che estende per altri cinque anni la validità dei passaporti scaduti. Con questa iniziativa, rilevano i media locail, la Spagna diventa il secondo paese, dopo gli Stati Uniti, a riconoscere di fatto la validità del decreto. (Res)