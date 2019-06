Oman: dal 15 giugno entra in vigore imposta su tabacco, alcol e carne di maiale

- L’Oman introdurrà un’imposta del 100 per cento su tabacco, alcol e carne di maiale a partire dal 15 giugno, nel quadro della politica del Sultanato di ridurre la dipendenza dalle entrate petrolifere e aumentare la diversificazione. Lo riferisce il quotidiano “Gulf News”. Le nuove imposte potrebbero generare entrate per circa 100 milioni di riyal (circa 260 milioni di dollari) ogni anno, ha detto lo scorso novembre Saleh Bin Saeed Masan, capo della commissione Economica e finanziaria del Consiglio della Shura. In tal modo, l’Oman diventa il quarto paese del Consiglio di cooperazione del Golfo (Ccg), dopo Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Bahrein, ha introdurre la cosiddetta “tassa sul peccato”, ovvero su quei prodotti considerati haram (peccato) dall’islam. Le bevande energetiche saranno inoltre soggette a una tassa del 100 per cento e vi sarà una tassa del 50 per cento sulle bevande gasate. La diminuzione dei prezzi del petrolio e la lentezza nell’attuare le riforme fiscali hanno alimentato la preoccupazione che l’Oman, paese produttore di petrolio non membro dell’Opec, possa dover ricorrere al salvataggio da parte dei paesi vicini, come avvenuto con il Bahrein. Secondo le stime diffuse da “Bloomberg”, quest’anno deficit delle partite correnti dell'Oman potrebbe aumentare al 9,1 per cento, mentre la crescita economica potrebbero raggiungere il 2,3 per cento. (Res)