Giappone: G20, direttore Fmi Lagarde sollecita accordo commerciale Usa-Cina

- Il direttore del Fondo monetario internazionale (Fmi), Christine Lagarde, ha rivolto un nuovo avvertimento in merito ai rischi per l’economia globale delle ostilità commerciali tra Stati Uniti e Cina. “Riteniamo che ci siano rischi ribassisti, e chiaramente le tensioni commerciali costituiscono un rischio significativo all’orizzonte”, ha dichiarato Lagarde nel corso di una intervista concessa al quotidiano “Nikkei” ieri, in occasione della ministeriale del G20 in corso a Fukuoka, in Giappone. Lagarde ha precisato che i rischi di natura globale sono molteplici – ad esempio geopolitici – ma “il principale che al momento vediamo con chiarezza è costituito dalle tensioni commerciali”. L’Fmi prevede per quest’anno un rallentamento della crescita economica globale al 3,6 per cento, contro il 3,6 per cento del 2018. Per il momento, il Fondo si aspetta una lieve accelerazione nella seconda metà dell’anno corrente, sino a tornare al 3,6 per cento nel 2020. (segue) (Git)