Giappone: G20, direttore Fmi Lagarde sollecita accordo commerciale Usa-Cina (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lagarde, ha rivolto un avvertimento in merito ai rischi per il sistema finanziario globale posti dalla crescente presenza dei colossi tecnologici che utilizzano i big data e l’intelligenza artificiale. L’avvertimento è giunto nel primo pomeriggio di ieri, in occasione del Simposio di alto livello sull’innovazione finanziaria parte della ministeriale G20 a Fukuoka, in Giappone. Il rapido sviluppo delle tecnologie finanziarie (fintech) ha ampliato l’accesso a sistemi di pagamento pratici e a buon mercato, e costretto i decisori politici globali a ripensare la regolamentazione del sistema bancario e la sicurezza delle transazioni finanziarie, ha spiegato Lagarde. “Un mutamento drammatico e significativo del panorama finanziario (globale) giungerà probabilmente dalle grandi compagnie tecnologiche, che utilizzano la loro enorme base di utenti e le loro vaste disponibilità finanziarie per offrire prodotti finanziari basati sul big data e l’intelligenza artificiale”, ha detto il direttore dell’Fmi. Lagarde ha riconosciuto che le innovazioni tecnologiche possono assistere la modernizzazione dei mercati finanziari, ma ha anche messo in guardia da potenziali nuove vulnerabilità, derivanti ad esempio dalla concentrazione di sistemi di pagamento e transazione sotto il controllo di pochi colossi tecnologici privati. (segue) (Git)