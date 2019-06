Giappone: G20, direttore Fmi Lagarde sollecita accordo commerciale Usa-Cina (5)

- L’evento è stato preceduto ieri mattina da un primo Simposio sulla tassazione internazionale, organizzato dal ministero delle Finanze giapponese e dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse). L’evento si è aperto con interventi del ministro delle Finanze giapponese, Taro Aso, e del segretario generale dell’Ocse, Angel Gurria. Il simposio si è articolato in due sessioni: la prima, riguardante le sfide fiscali generate dalla digitalizzazione; e la seconda, relativa alle misure di contrasto all’elusione e all’evasione fiscale. Le sessioni sono state moderate dal segretario generale dell’Ocse e da Masatsugu Asakawa, viceministro delle Finanze per gli affari internazionali del Giappone. Hanno preso parte all’evento i ministri delle Finanze dei paesi del G20, nonché dignitari e rappresentanti di organizzazioni economiche e finanziarie internazionali. (segue) (Git)