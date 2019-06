Business News: Ghana, Veolia firma contratto con AngloGold Ashanti per trattamento acque in miniera d'oro di Obuasi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia francese Veolia Environnement gestirà il funzionamento e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque nella miniera di Obuasi, in Ghana, in cui opera la compagnia AngloGold Ashanti Ghana Limited, una filiale della società mineraria sudafricana AngloGold Ashanti e terzo produttore d'oro al mondo. Il contratto, riferisce la stampa ghanese, è stato concluso fra le due società con durata triennale e prevede la messa in opera e gestione di almeno sei impianti di trattamento delle acque: quattro per le acque reflue e due per l'acqua potabile. (Res)