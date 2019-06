Business News: Zimbabwe, incontro vertici Zesa e sudafricana Eskom per discutere debito di 33 milioni di dollari

- I vertici della compagnia elettrica di stato dello Zimbabwe (Zesa) incontreranno questa settimana i loro omologhi sudafricani di Eskom, per discutere di un debito non saldato nei loro confronti di circa 33 milioni di dollari. Lo riferisce l'emittente zimbabwé "Ewn". L'incontro segue l'annuncio fatto la scorsa settimana dall'amministratore delegato della Zesa, Patrick Chivaura, in cui dichiarava che per ristrettezze economiche la compagnia dello Zimbabwe non è attualmente in grado di saldare il debito contratto sia nei confronti di Eskom (33 milioni di dollari) che della mozambicana Hydroelectrica de Cahora Bassa -Hcb (35 milioni di dollari). "Non siamo in grado di pagare le nostre importazioni (di energia) dallo scorso mese di ottobre", ha detto Chivaura in una conferenza stampa alla Camera di commercio dell'industria mineraria dell'Africa meridionale (Miasa). Eskom, su cui pesa un debito di 30 miliardi di dollari, ha ridotto le sue esportazioni di energia in Zimbabwe da 450 a 50 megawatt al mese. Chivaura chiede che la compagnia sudafricana mantenga la fornitura a 400 Mw in fascia notturna: il ministro zimbabwé dell'Energia, Fortune Chasi, ha riferito in parlamento che nelle attuali condizioni il produttore di energia Kariba Dam potrebbe essere costretto a interrompere la produzione entro 14 settimane a causa di una combinazione di bassi livelli di acqua nella centrale idroelettrica della diga, di vincoli di generazione in altre centrali elettriche e delle limitate importazioni di energia dall'estero. (Res)