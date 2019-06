Business News: Mozambico, Saipem firma contratto Epc per partecipazione a progetto Gnl di Anadarko

- Saipem, in joint venture con McDermott International e Chiyoda Corporation, ha sottoscritto con i titolari dei diritti di concessione sull’Area 1 un contratto Epc per l'ingegneria e la costruzione di un progetto Gnl onshore in Mozambico. Saipem, riferisce il gruppo in una nota citata dai media locali, è titolare di una quota lavori nel progetto per un valore ad oggi pari a circa 6 miliardi di dollari ed opererà come leader di Ccs Jv, la joint venture costituita in Italia per l'esecuzione del progetto. Il contratto è stato assegnato da Anadarko Moçambique Area 1 Lda, una consociata interamente controllata di Anadarko Petroleum Corporation, che gestisce come operatore l'Area 1 Offshore e ha il ruolo di front-runner di una joint venture che comprende altri leader nel settore energetico, come Enh Rovuma Área Um, SA, Mitsui E&P Mozambique Area1 Ltd., Ongc Videsh Ltd., Beas Rovuma Energy Mozambique Limited, Bprl Ventures Mozambique Bv e Pttep Mozambique Area 1 Limited. (Res)