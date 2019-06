Business News: Banca mondiale, economia Africa sub-sahariana crescerà del 3,3 per cento nel 2020

- L'economia dell'Africa sub-sahariana crescerà del 3,3 per cento nel 2020. È la stima contenuta nell'ultimo rapporto della Banca mondiale sulle prospettive economiche globali. Secondo l'istituto con sede a Washington, per il prossimo anno la crescita regionale dipenderà tuttavia dal miglioramento della fiducia degli investitori in alcuni settori portanti dell'economia africana, dalla produzione petrolifera nei grandi paesi esportatori al sostegno della produttività agricola in quelli più poveri. In questo senso, avverte l'istituto, la progressione attesa del Pil non sarà sufficiente a far retrocedere in modo significativo la povertà regionale. Per quanto riguarda le prime economie continentali, per il 2020 la crescita della Nigeria dovrebbe assestarsi al 2,2 per cento, quella del Sudafrica riavviarsi con fatica con un 1,5 per cento, mentre per l'Angola si attende una progressione del 2,9 per cento. (Res)