Business News: Sudafrica, rand ai minimi da inizio anno dopo dibattito su modifica mandato Banca centrale

- Il rand sudafricano è sceso oggi dello 0,15 per cento a 14,8 rand al dollaro, toccando il livello più basso registrato quest'anno. Lo riferisce la stampa locale, nel quadro della disputa che ha interessato negli ultimi giorni gli esponenti del governo di Pretoria sul mandato della Banca centrale. La valuta sudafricana è stata, secondo gli esperti, danneggiata dai litigi interni al partito di maggioranza, il Congresso nazionale africano (Anc), sulla politica monetaria dell'istituto di credito e la richiesta delle autorità di promuovere occupazione e crescita. Il dibattito in seno all'Anc è nato dopo che nei giorni scorsi il segretario generale Ace Magashule ha annunciato l'intenzione da parte del comitato esecutivo dell'Anc di estendere i poteri della Banca centrale per favorire maggiormente occupazione e crescita e far fronte alla peggiore contrazione economica affrontata dal paese nell'ultimo decennio. Secondo gli ultimi dati diffusi dall'Istituto nazionale di statistica (StatsSA), l'economia del Sudafrica si è contratta del 3,2 per cento nel primo trimestre dell'anno rispetto ai precedenti tre mesi, la peggiore prestazione economica del paese negli ultimi dieci anni. (Res)