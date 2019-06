Giappone: G20, invecchiamento popolazione citato per la prima volta come rischio globale

- Il gruppo delle 20 maggiori economie del pianeta (G20) ha espressamente citato per la prima volta in assoluto l’invecchiamento della popolazione e il calo della natalità come rischio per l’economia globale. I ministri delle Finanze e i banchieri centrali del G20, riuniti da ieri a Fukuoka, in Giappone, per una ministeriale di due giorni, sono stati messi in guardia proprio dal governo giapponese in merito alle gravi criticità causate dai problemi demografici, ad esempio sotto forma di esplosione dei costi di assistenza sanitaria, crescente deficit di forza lavoro e aumento dei servizi previdenziali e di assistenza agli anziani. “Quel che stiamo dicendo, è che se il problema dell’invecchiamento demografico inizia ad esibire il proprio impatto prima che la vostra economia raggiunga lo stadio avanzato, non sarete davvero in grado di assumere contromisure efficaci”, ha messo in guardia il ministro delle Finanze e vicepremier giapponese, Taro Aso. (segue) (Git)