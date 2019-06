Giappone: G20, invecchiamento popolazione citato per la prima volta come rischio globale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’aumento dell’aspettativa di vita e il calo della natalità è risultato in un rapido aumento della popolazione anziana in paesi come Spagna, Italia e Corea del Sud; la medesima tendenza riguarda però anche economie emergenti come Brasile e Cina. L’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) stima che entro il 2050, il mondo conterà oltre due miliardi di persone di età superiore ai 60 anni, oltre il doppio rispetto al 2017. Diversi paesi, però, non sono ancora stati in grado di aggiornare i loro sistemi previdenziali ed occupazionali in risposta ai mutamenti demografici, e ciò è risultato in un aumento dei rischi fiscali e di credito per interi paesi, oltre che per i singoli individui. (segue) (Git)