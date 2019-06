Kazakhstan: oggi le presidenziali anticipate, le prime senza storico leader Nazarbayev (3)

- Almeno mille osservatori internazionali controlleranno le elezioni. Il governo kazakho ha ufficialmente invitato rappresentanti dell'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani (Odihr), un organismo che opera sotto l'egida dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione (Osce), della Comunità degli Stati indipendenti (Csi) e di diverse altre organizzazioni internazionali, nonché quelli delle Commissioni elettorali centrali di altri paesi per monitorare l’andamento delle consultazioni di domenica. Obiettivo delle missioni sarà garantire una competizione trasparente fra i sette candidati: Tokayev; Zhambyl Akhmetbekov; Amirzhan Kossanov; Toleutai Rakhimbekov; Amangeldy Taspikhov; Sadybek Tugel; e Daniya Yespayeva. Aperti 9.968 seggi elettorali per gli 11.947.995 elettori ufficialmente registrati. Il 29 maggio, peraltro, la Cec ha organizzato per la prima volta un dibattito televisivo con i candidati presidenziali per incoraggiare il dialogo politico e pubblico. Nonostante i sette nomi in corsa, la vittoria di Tokayev non sembra in discussione, visto che i cittadini kazakhi lo vedono come il vero successore del Padre della nazione. Se Tokayev dovesse mantenere l'incarico esercitato in questi mesi, proseguirebbe le politiche incentrate sul welfare e le riforme e il percorso di sviluppo voluti fortemente da Nazarbayev, in particolare negli ultimi mesi di presidenza. (segue) (Res)