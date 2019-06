Kazakhstan: oggi le presidenziali anticipate, le prime senza storico leader Nazarbayev (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Interessante anche l’approccio di Amirzhan Kossanov, uno degli altri candidati, che vede nelle elezioni un’opportunità imperdibile per il paese. "La situazione attuale consente a un candidato alternativo di prendere parte alle elezioni. Il fatto stesso della mia iscrizione come candidato all'opposizione dà la speranza che avrò l'opportunità di diffondere il mio programma e la mia visione del futuro del Kazakhstan ai nostri elettori", ha spiegato Kossanov in un'intervista rilasciata al “The Astana Times” il mese scorso. Il candidato punta sui giovani e sulle riforme politiche dedicate alle piccole e medie imprese per rilanciare l’economia. In Kazakhstan c'è grande attesa in vista delle elezioni presidenziali. Il Kazakhstan, infatti, è il paese più grande al mondo senza sbocchi sul mare con enormi risorse naturali e un'estensione territoriale fra le più vaste su scala globale. Il paese centro-asiatico ha attratto oltre 24 miliardi di dollari di investimenti esteri diretti nel 2018 grazie alle continue riforme economiche e a politiche coerenti, utili a rassicurare i tanti investitori stranieri attirati soprattutto dalle riserve di idrocarburi. Una transizione serena della leadership attraverso elezioni libere ed eque potrebbe inviare un segnale forte ai paesi vicini e aprire una nuova stagione politica nell’intera regione dell’Asia Centrale, storicamente considerata come la meno integrata al mondo. (Res)