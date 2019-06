Giappone: G20, prosegue incontro ministri Finanze e banchieri centrali (13)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infine, il G20 di Osaka metterà alla prova la capacità del Giappone di orientare le risposte globali a una serie di sfide di nuova natura: dall’invecchiamento delle popolazioni ai cosiddetti “crypto-asset”, generati dall’avvento della tecnologia decentralizzata della blockchain; dalla frammentazione dei mercati sino al rebus rappresentato dal duplice obiettivo dello sviluppo economico e della tutela dell’ambiente e del clima. Durante il summit del G20 a Buenos Aires, lo scorso dicembre, Abe ha illustrato le proprie ambizioni per l’evento di Osaka: “il Giappone si è dato come obiettivo di dare forma materiale a una società futura libera, aperta, inclusiva e sostenibile, e di promuovere ogni sforzo verso questo traguardo: sia attraverso gli sforzi incentrati sugli obiettivi di sviluppo sostenibile (definiti dalle Nazioni Unite), sia attraverso il nostro contributo alle questioni globali; e ancora, attraverso l’indirizzo dell’economia mondiale tramite la promozione del libero commercio e dell’innovazione, per conseguire al contempo crescita economica e riduzione delle diseguaglianze”. (Git)