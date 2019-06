Business news: ministro Petrolio iracheno, pronti a sostenere estensioni tagli produzione petrolifera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Iraq è pronto a sostenere l’estensione delle politiche di tagli alla produzione di petrolio da parte dell’Opec e dei produttori al di fuori del cartello. Lo ha dichiarato il ministro del Petrolio iracheno, Thamir Ghadhban, in un’intervista rilasciata all’agenzia di stampa russa “Sputnik” a margine del Forum economico internazionale di San Pietroburgo (Spief). "Sosteniamo l’estensione. Ha portato qualche beneficio per la stabilità del mercato, ma l’attuale eccesso di offerta e alto livello di scorte sul mercato richiedono azioni serie da parte dei paesi Opec e non Opec. Credo che l’intenzione sia quella di continuare la cooperazione: il rollover e la continuità verranno discusse”. Il ministro del Petrolio iracheno ha confermato che l’incontro tra paesi Opec e produttori al di fuori del Cartello si terrà a Vienna dal 2 al 4 luglio anziché il 25 giugno come fissato in precedenza. (Rum)