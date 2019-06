Business news: ministro Petrolio iracheno, Baghdad ha approvato Carta cooperazione Opec+

- l’Iraq ha approvato la Carta di cooperazione tra i paesi Opec e produttori al di fuori del Cartello e spera che altri sottoscrivano il documento durante la riunione che si terrà dal 2 al 4 luglio a Vienna. Lo ha dichiarato il ministro del Petrolio iracheno, Thamer al Ghadban in un’intervista rilasciata all’agenzia di stampa russa “Sputnik” a margine del Forum economico internazionale di San Pietroburgo (Spief). "Abbiamo già una carta di cooperazione tra Opec e non Opec. Spero che sarà firmata (da altri paesi) a Vienna il prossimo luglio. L'Iraq lo ha già approvato", ha dichiarato il ministro. Nel 2016, i paesi Opec e altri produttori al di fuori del Cartello, tra cui la Russia, hanno deciso di ridurre la produzione petrolifera per un totale di 1,8 milioni di barili al giorno per riportare in equilibrio il mercato e contenere il crollo dei prezzi del petrolio. Lo scorso dicembre 2018, i firmatari dell'accordo hanno deciso di ridurre la produzione complessiva di 1,2 milioni di barili al giorno a partire da gennaio 2019. Ai primi di luglio i firmatari dell’accordo discuteranno a Vienna il futuro dell’intesa anche alla luce delle tensioni geopolitiche tra Iran e Stati Uniti che stanno ponendo a rischio la regione del Golfo, uno dei principali snodi per le esportazioni di petrolio. (Rum)