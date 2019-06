Business News: Angola, Eni annuncia quinta scoperta olio leggero in blocco offshore 15/06

- Il gruppo Eni ha effettuato la quinta scoperta a olio nell'arco di un anno nel Blocco 15/06, nel deep offshore angolano. Lo riferisce la compagnia in una nota citata dai media locali, precisando che il pozzo è stato perforato sul prospetto esplorativo di Agidigbo. La nuova scoperta è stimata contenere tra i 300 e i 400 milioni di olio in posto, con ulteriore potenziale. La scoperta di Agidigbo, scrive Eni, rappresenta un nuovo successo della strategia di esplorazione incrementale del gruppo di San Donato Milanese. La Joint Venture del Blocco 15/06 è formata da Eni (operatore, 36,8421 per cento), Sonangol P&P (36.8421 per cento) e Ssi Fifteen Limited (26.3158 per cento). (Com)