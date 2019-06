Business News: economia Sudafrica in calo del 3,2 per cento nel primo trimestre, peggior risultato su dieci anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia del Sudafrica si è contratta del 3,2 per cento nel primo trimestre dell'anno rispetto ai precedenti tre mesi. Lo dicono i dati diffusi dall'Ufficio nazionale di Statistica (StatsSA) rilanciati dai media locali, per i quali si tratta della peggiore prestazione economica del paese negli ultimi dieci anni, con un andamento negativo soprattutto da parte dell'industria manifatturiera e mineraria. I settori dell'agricoltura, la silvicoltura e l'industria ittica sono diminuite del 13,2 per cento, mentre i maggiori contributi alla crescita nazionale sono stati nel periodo considerato quello delle bevande non alcoliche e dei servizi per l'alloggio. La Banca centrale sudafricana aveva previsto per quest'anno una crescita economica di circa l'1 per cento. (Res)