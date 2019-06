Giappone: G20, ministri Commercio discutono riforma Omc e protezionismo

- I ministri del Commercio del gruppo delle 20 maggiori economie del pianeta (G20), riuniti ieri ed oggi a Tsukuba, in Giappone, hanno riservato le discussioni di oggi ai temi della riforma dell’Organizzazione mondiale del commercio (Omc) e delle iniziative tese a contrastare il protezionismo, nel contesto delle ostilità commerciali tra Stati Uniti e Cina. La ministeriale del G20 è stata presentata dai partecipanti come un’occasione per edificare consenso all’interno del Gruppo, in vista del summit dei leader del G20 che si terrà ad Osaka, in Giappone, alla fine di giugno. Il ministro degli Esteri giapponese Taro Kono, che co-presiede la seconda giornata di discussioni, ha dichiarato in apertura dei lavori che “è di importanza critica che gli Stati membri del G20 superino le divergenze”, e “inviino un messaggio forte di cooperazione politica”. (segue) (Git)