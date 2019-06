Giappone: G20, ministri Commercio discutono riforma Omc e protezionismo (2)

- Le discussioni in merito alla riforma dell’Omc sono particolarmente complesse. Diversi paesi membri concordano che l’organizzazione, fondata a Ginevra nel 1995, sia ormai datata, e necessiti di riforme in tutte e tre le sue funzioni principali: applicare le regole del commercio globale, agire da foro per i negoziati commerciali, e fornire meccanismo di risoluzione delle dispute. I paesi del G20 sono però ancora distanti da una linea comune in merito ai contenuti delle eventuali misure di riforma. Corea del Sud e Giappone si sono scontrate all’Omc negli ultimi mesi per il bando ai prodotto ittici giapponesi imposto da Seul dopo il disastro di Fukushima; l’Unione europea è favorevole a una modernizzazione che renda più efficace l’Omc. Gli Stati Uniti, invece, contestano all’Organizzazione l’incapacità di applicare le sue regole alla Cina, la cui economia è oggetto di massicci interventi statali. Al centro delle discussioni c’è anche la gestione del protezionismo; Al termine del summit di Buenos Aires, lo scorso dicembre, i leader del G20 hanno adottato un comunicato congiunto che non includeva l’impegno a “combattere il protezionismo”, data l’opposizione del presidente Usa Donald Trump. (segue) (Git)