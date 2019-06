Business News: Sonangol e United Shine siglano accordo per costruzione raffineria in Angola

- La compagnia petrolifera angolana Sonangol e la statunitense United Shine hanno firmato a Luanda un accordo di partnership per la costruzione di una raffineria di petrolio ad alta conversione nella provincia di Cabinda, un'enclave angolana situtata al confine tra la Repubblica del Congo e la Repubblica democratica del Congo (Rdc). E' quanto riferisce in un comunicato citato dai media locali Sonangol, secondo cui la raffineria produrrà benzina, diesel, oli e cherosene in particolare e avrà una capacità di trattamento stimata in 60 mila barili di petrolio al giorno. La firma dell’accordo è avvenuta a margine della conferenza sugli idrocarburi Africa Oil & Gas, inaugurata a Luanda, tuttavia è il risultato di una gara d'appalto indetta nel 2017. L’accordo rientra nel tentativo delle autorità angolane di promuovere la diversificazione dell’economia, ancora troppo dipendente dal petrolio. (Res)