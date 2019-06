Business News: Kenya, Banca centrale distribuisce nuove banconote da mille scellini

- La Banca centrale del Kenya ha distribuito nelle banche del paese le nuove banconote da mille scellini, emesse nel quadro della lotta al riciclaggio promossa dal governo. Le nuove banconote, riferisce l'emittente locale "Capital Business", arriveranno al pubblico mentre procede la fase di ritiro delle vecchie nelle filiali bancarie. I kenioti hanno tempo per consegnare le vecchie banconote da mille scellini (circa 10 euro) fino al prossimo primo ottobre, giorno in cui cesserà la loro validità. Come annunciato dal presidente Uruhu Kenyatta, la messa in circolazione delle nuove banconote rientra nel quadro delle strategie applicate nella lotta al riciclaggio, alla contraffazione ed alla corruzione: di recente le autorità hanno dovuto affrontare la diffusione di migliaia di banconote contraffatte, un episodio che ha suscitato la "grande preoccupazione" del banchiere centrale, Patrick Njoroge. I tagli più grandi, ha spiegato, sono infatti utilizzati per finanziare flussi finanziari illeciti in Kenya ed in altri paesi della regione. Quella da mille scellini è la banconota di più alto valore in Kenya: in termini di riconoscimento, ha spiegato Njoroge, corrisponde al dollaro statunitense nell'Africa orientale. (Res)