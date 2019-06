Business news: Marocco, i prezzi alla produzione sono diminuiti dello 0,2 per cento ad aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indice dei prezzi alla produzione del settore manifatturiero, ad esclusione della raffinazione del petrolio, è diminuito dello 0,2 per cento ad aprile rispetto a marzo 2019. Lo riferisce l'Alto commissariato di Rabat (Hcp). Questa diminuzione è il risultato di prezzi più bassi per l’industria alimentare" dello 0,4 per cento, dell’1,2 per cento dell’industria dell'abbigliamento, dell'1,8 per cento della produzione tessile, dello 0, 4 per cento della produzione di altri prodotti minerali non metallici e dello 0,7 per centro nella lavorazione del legno e la produzione di articoli in legno e sughero, spiega l'Hcp in una nota informativa sull'indice dei prezzi dei produttori di energia industriale e minerale (Ippiem) per aprile 2019. (Mar)