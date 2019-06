Business news: Bahrein consente 100 per cento proprietà progetti idrocarburi per stranieri

- Il Bahrein consentirà alle compagnie straniere di detenere il 100 per cento delle quote in progetti petroliferi e di estrazione di gas naturale. Lo riferisce l’agenzia statale “Bna”. Per poter beneficiare della concessione la società madre estera deve aver firmato, o essere nelle fasi finali di sottoscrizione, un accordo di esplorazione e produzione con il governo di Manama. Utilizzando la tecnologia per massimizzare il valore delle riserve esistenti e investendo in esplorazioni, il regno del Bahrein sta lavorando per mantenere nel breve periodo e aumentare nel lungo e medio termine i livelli di produzione di petrolio e gas. A mutare questa strategia che consentirebbe al piccolo Stato isola di ritornare ad essere uno dei protagonisti regionali del settore degli idrocarburi sono state le recenti scoperte di petrolio e gas non convenzionali nel bacino di Khaleej al Bahrein con riserve stimate pari a 80 miliardi di barili di petrolio equivalenti. Dopo la scoperta avvenuta nel 2018 il paese ha iniziato l’offerta di concessioni esplorative. (Res)